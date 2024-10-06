"بنك التنمية الاجتماعية": عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل سابقاً شرطٌ للحصول على قرض الأسرة

وتضمنت الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 70 سنة، وأن يكون المتقدم متزوجاً، أو أرمل أو مطلّقاً وأن يعول طفلاً فأكثر، وأن تكون المتقدمة مطلّقةً أو أرملةً أو زوجةً مهجورة، وأن تعول طفلاً فأكثر وألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدّمة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.