"بنك التنمية الاجتماعية": عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل سابقاً شرطٌ للحصول على قرض الأسرة

اشترط بنك التنمية الاجتماعية عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً للحصول على قرض الأسرة.
جاء ذلك من خلال الشروط والآلية التي وضعها البنك التي من أبرزها ألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدّمة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة، حسب التاريخ الميلادي.
ويبدأ التمويل من 18 ألفاً ويصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا) بينما فترة السداد ستصل إلى 4 سنوات، ويكون الإعفاء في حالة الوفاة -لا سمح الله- حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.
وتضمنت الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 70 سنة، وأن يكون المتقدم متزوجاً، أو أرمل أو مطلّقاً وأن يعول طفلاً فأكثر، وأن تكون المتقدمة مطلّقةً أو أرملةً أو زوجةً مهجورة، وأن تعول طفلاً فأكثر وألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدّمة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.
كما تضمنت ألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال (يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة) وألا يتجاوز عمر الكفيل عن 55 سنة.
والقروض التي يقدّمها بنك التنمية الاجتماعية هي: تمويل الزواج، وهو برنامج التمويل المخصّص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج. وتمويل الأسرة، وهو برنامج التمويل المخصّص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. وتمويل الترميم، وهو برنامج التمويل المخصّص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.