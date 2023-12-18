"الغذاء والدواء" تقود مشروعًا لترجمة المواصفات الدولية لأنظمة الجودة ومخاطر الأجهزة الطبية للغة العربية

ويأتي ذلك امتدادًا لريادة السعودية في خدمة وتعزيز مكانة اللغة العربية، وانطلاقًا من التأثير والدور الفعال للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للتقييس؛ إذ تترأس حاليًا اللجنة الفنية لمواصفات الأجهزة الطبية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في اللجان الدولية للتقييس من خلال إبداء الآراء الفنية، أو قيادة وتطوير مشاريع مواصفات قياسية جديدة للأجهزة الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.