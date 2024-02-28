جراحة ناجحة بـ"ينبع العام" تُعيد الحركة والمشي لمريض بعد انزلاق غضروفي

وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني آلاماً شديدة بالظهر والقدم اليمنى حدَّت من قدرته على الحركة والمشي، وبعد الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود انزلاقٍ غضروفي بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزة الأولى مسبّباً تضييقاً شديداً على مخارج الأعصاب.