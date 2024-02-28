جراحة ناجحة بـ"ينبع العام" تُعيد الحركة والمشي لمريض بعد انزلاق غضروفي

نجح فريق طبي متخصّص في جراحة العمود الفقري بمستشفى ينبع العام؛ عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، في إنهاء معاناة مريضٍ في العقد الرابع من آلامٍ حادّة بالظهر والقدم اليمنى حدَّت من قدرته على الحركة والمشي.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني آلاماً شديدة بالظهر والقدم اليمنى حدَّت من قدرته على الحركة والمشي، وبعد الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود انزلاقٍ غضروفي بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزة الأولى مسبّباً تضييقاً شديداً على مخارج الأعصاب.
وأضاف التجمُّع، أن الفريق الطبي قرّر إجراء جراحة لإزالة الانزلاق الغضروفي؛ تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتحسنت حالة المريض، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.
وكان مستشفى ينبع العام قد أجرى 3407 عمليات جراحية خلال عام 2023م، فيما زار طوارئ المستشفى 114.899 مراجعاً، واستفاد من خدمات العيادات الخارجية 85.203 مراجعين خلال العام ذاته.