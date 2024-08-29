بدء التسجيل في برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة "HEC Paris"

ومن خلال البرنامج؛ ستتمكن المشاركات من تعزيز مهاراتهن القيادية بأداء عالٍ ومتميز، والإسهام في الاستعداد لتولي مناصب قيادية جديدة، وبناء علاقات فعالة في بيئة العمل، كما سيساعد البرنامج على تطوير اعتماد نهج مبتكر لتطبيقه على فرق العمل، وتعزيز الوعي في استخدام التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار داخل المنظمات، مما يسهم في تحسين الحضور القيادي لإعداد جيل جديد من القياديات القادرات على توسيع آفاق نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولية وجاهزية.