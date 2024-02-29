منجز سعودي…"كاوست" تطّور خلايا شمسية أكثر استقرارًا وكفاءة وبتكلفة تصنيع منخفضة

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات في الطاقة الشمسية من قبل الدول والصناعات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تتوقع أن يأتي ما يقرب من 70 في المائة من طاقتها المتجددة بحلول عام 2030 من الطاقة الشمسية.