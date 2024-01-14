مبيعات الوحدات السكنية في “ضاحية خزام” تتجاوز 95٪

وفي الضاحية التي تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود " حديقة خزام" التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.