أمانة العاصمة المقدسة تستقبل أكثر من 10 آلاف بلاغ خلال شهر سبتمبر

ونوهت الأمانة بأن البلاغات تضمنت 2362 بلاغًا للإنارة واللوحات الإرشادية، و2264 للنظافة، و2223 للطرق والإنارة، و518 للحدائق والمرافق العامة، و685 للكوارث والسيول، و204 للأسواق والمتاجر، و432 للمباني والتعديات، و514 للبلاغات المتنوعة؛ فيما بلغ عدد الرخص والشهادات التي أصدرتها الأمانة خلال نفس الشهر حوالى 3900 رخصة وشهادة في مجالات متنوعة؛ منها 291 رخصة بناء، و789 شهادة امتثال، و67 شهادة أشغال، و987 رخصة تجارية، و696 قرارًا مساحيًّا، و486 تقرير تنسيق، و481 تصريح حفر.