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القيادة تهنئ "محمد شهاب الدين" بمناسبة انتخابه رئيساً لبنغلاديش

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

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