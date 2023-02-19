القيادة تهنئ "محمد شهاب الدين" بمناسبة انتخابه رئيساً لبنغلاديش

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد محمد شهاب الدين، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بنغلاديش الشعبية.