فيصل بن سلطان: اليوم العالمي للغة العربية أسهم في تعزيز قيمتها وأهميتها للتواصل العالمي

وأضاف الأمير فيصل بن سلطان: أن اللغة العربية تعدّ جزءًا أساسيًّا من مكوّنات الهوية الوطنية السعودية، وقد عملت المملكة على إنشاء الكيانات المتخصّصة في خدمة اللغة العربية، والتي من أبرزها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والعديد من الكليات والمعاهد والمراكز والكراسي العلمية، إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات المتعلّقة باللغة العربية والترجمة والأدب واللغويات، وتشجيع نشر الكتب والمقالات والأعمال الأدبية.