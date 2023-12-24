فيصل بن سلطان: اليوم العالمي للغة العربية أسهم في تعزيز قيمتها وأهميتها للتواصل العالمي

أكّد أمينُ عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود؛ أهميةَ دور اللغة العربية في دعم وتعزيز التواصل العالمي.
ونوه الأمير فيصل بن سلمان إلى احتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 18 ديسمبر 2023، تحت عنوان "العربية: لغة الشعر والفنون"، ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو الذي أسّسته المؤسسة وتدعم برامجه وأنشطته العالمية.
وأشار إلى أن اهتمام ودعم المؤسسة للغة العربية نابع من اهتمام المملكة بدعم اللغة العربية؛ بهدف الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية، وتعزيز استخدامها وتطويرها في مختلف المجالات، وعلى مستوى العالم، مشيرًا إلى مساهمة المملكة ودورها الرئيسي قبل خمسين عامًا، بدعم اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الست الأساسية في الأمم المتحدة.
وأضاف الأمير فيصل بن سلطان: أن اللغة العربية تعدّ جزءًا أساسيًّا من مكوّنات الهوية الوطنية السعودية، وقد عملت المملكة على إنشاء الكيانات المتخصّصة في خدمة اللغة العربية، والتي من أبرزها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والعديد من الكليات والمعاهد والمراكز والكراسي العلمية، إضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات المتعلّقة باللغة العربية والترجمة والأدب واللغويات، وتشجيع نشر الكتب والمقالات والأعمال الأدبية.
وأكّد أن اليوم العالمي للغة العربية أسهم في تعزيز قيمة اللغة العربية وأهميتها كوسيلة للتواصل والتفاهم العالمي، إضافة إلى التركيز على أهمية اللغة العربية كواحدة من اللغات الرئيسية في العالم، وتعزيز استخدامها وتعلُّمها وتطويرها في جميع المجالات، سواء كانت في المجالات الأكاديمية والثقافية، أو في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأبان أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية تقود جهودًا كبيرة في مجال تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية، وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبنّاها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، والتي كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى حضور اللغة العربية، وتوفير منافذ لتعليمها لغير الناطقين بها.
وأكد في ختام تصريحه اهتمامَ المؤسسة وعملها على تطوير البرامج والأنشطة بما يواكب تزايد الراغبين بتعلم اللغة العربية.