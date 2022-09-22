"لا يفرق بين أولاده وأبناء شعبه".. ماذا قال الملك فيصل عن صفات والده؟

لفترة طويلة امتدت على مدار النصف الأول من القرن العشرين، أثارت شخصية الملك عبد العزيز اهتمام أبناء الشعوب العربية، وغيرهم في البلدان الأخرى، الذين تابعوا جهوده في تأسيس المملكة، وقيادتها خلال هذه الفترة التاريخية المهمة التي شهدت اندلاع حربين عالميتين، وميلاد قوى دولية، وزوال أخرى قهرت معظم شعوب العالم، مثل الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغرب عنها الشمس، وتجاوبًا مع اهتمام أبناء الشعوب العربية في التعرف على المزيد عن شخصية الملك عبد العزيز، سعى الصحفي المصري طاهر الطناحي إلى تلبية هذه الرغبة العربية من خلال حوار أجراه مع الملك فيصل أثناء زيارته إلى القاهرة في يونيو عام 1948.