فيديو.."هيئة الطرق": افتتاح 51 كم من طريق جدة - مكة المباشر بـ 4 مسارات

ولفت إلى أن هناك أكثر من 3 طرق من جدة إلى مكة المكرّمة وهذا هو الطريق الرابع، وما يميزه أنه طريقٌ مباشرٌ من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرّمة في 35 دقيقة فقط، لاختصار المسافة لضيوف الرحمن وتخفيف الزحام عن أهالي جدة.