فيديو.."هيئة الطرق": افتتاح 51 كم من طريق جدة - مكة المباشر بـ 4 مسارات

أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي؛ تدشين 20 مشروعاً حيوياً لشبكة الطرق بمكة المكرّمة تزيد أطوالها على 350 كم وتتجاوز تكلفتها ملياراً و400 مليون ريال؛ تُسهم في دعم خدمة ضيوف الرحمن وزوّار مكة المكرمة.
وأضاف العتيبي؛ في مداخلة لـ "الإخبارية" أنه من أهم المشاريع التي تمّ تشدينها طريق جدة - مكة المباشر الذي تمّ افتتاح 51 كم منه، بـ 4 مسارات لخدمة ضيوف الرحمن، ودعم الحركة السياحية بالمنطقة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 3 طرق من جدة إلى مكة المكرّمة وهذا هو الطريق الرابع، وما يميزه أنه طريقٌ مباشرٌ من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرّمة في 35 دقيقة فقط، لاختصار المسافة لضيوف الرحمن وتخفيف الزحام عن أهالي جدة.