تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من 2024

أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة نموًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال سعودي، كما سجّلت المملكة فائضًا في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.