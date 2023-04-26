جمهورية كوستاريكا تعلن دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وتشيد بأهمية الشراكة بين البلدين

من جانبه، أشاد معالي أرنولدو أندريه وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا بزيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى بلاده، خاصة وأن المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لكوستاريكا في منطقة الشرق الأوسط، وقد وصل التبادل التجاري بينها إلى أكثر من 103 مليون دولار خلال 2022، كما وقّع الجانبان خلال زيارة أندريه الأخيرة إلى الرياض اتفاقية لتأسيس مجلس للأعمال بهدف تطوير العلاقات بين شركات القطاع الخاص في البلدين.