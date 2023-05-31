"السواحة" يهنئ القيادة على اكتمال المهمة العلمية للمملكة إلى الفضاء

رفع معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظهما الله- على اكتمال نجاح المهمة العلمية على متن محطة الفضاء الدولية بعد عودة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، ووصولهم إلى الأرض بسلام صباح اليوم.