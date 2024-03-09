مصابيح على "مورد الشحاطية" لإرشاد التائهين.. "سنا" تنطلق بالأفلاج وتتوسع

وأوضح رئيس جمعية الإنقاذ بالأفلاج سالم العرجاني، أن الجمعية بالتعاون مع مكتب البيئة أطلقت مبادرة "سنا"؛ وهي مبادرة تخدم أهل البادية والمتنزّهين وتقلّل من عدد التائهين والمفقودين في الصحراء ، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تشمل بالإضافة إلى الشحاطية: "عشيران والمعترضة وشخبوطة".