مصابيح على "مورد الشحاطية" لإرشاد التائهين.. "سنا" تنطلق بالأفلاج وتتوسع
قامت جمعية الإنقاذ بالأفلاج بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، بوضع مصابيح ضوئية على "مورد الشحاطية" 120 كم شرق الأفلاج؛ بهدف إرشاد التائهين في الصحاري.
وأوضح رئيس جمعية الإنقاذ بالأفلاج سالم العرجاني، أن الجمعية بالتعاون مع مكتب البيئة أطلقت مبادرة "سنا"؛ وهي مبادرة تخدم أهل البادية والمتنزّهين وتقلّل من عدد التائهين والمفقودين في الصحراء ، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تشمل بالإضافة إلى الشحاطية: "عشيران والمعترضة وشخبوطة".
وأضاف: تأتي هذه المبادرة ضمن خطة أعمال الجمعية لتقليل فقدان تائهي الصحاري، كذلك تم وضع العديد من اللوحات الإرشادية المزودة بأرقام هواتف الثريا للجميع وأجهزة النداء اللاسلكية.
وتابع: تباشر الجمعية بشكل مستمر كثيرًا من البلاغات المتنوعة عن المفقودين والعالقين في الرمال وغيرها، وعلى ذلك بدأت الجمعية في نشر العديد من البرامج التثقيفية للمجتمع لنشر الوعي واتباع تعليمات السلامة عند الخروج للصحراء.