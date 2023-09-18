السياحة في المملكة.. قطاع واعد يساهم في نمو الناتج المحلي ويحقق رؤية 2030

وتستثمر المملكة بشكل كبير في القطاع السياحي، لدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، ومن بين أبرز الاستثمارات المشاريع السياحية والترفيهية المتمثلة في مشروع أمالا، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة المستقبل “نيوم”، ومشروع مدينة القدية السياحي، بالإضافة إلى المواسم الترفيهية مثل موسم الرياض، وموسم جدة، والعديد من الفعاليات.