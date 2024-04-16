"مدير تعليم الطائف" يتابع سير العملية التعليمية والانضباط الطلابي بمدارس عدة

وأكّد أهمية ترسيخ قيمة الانضباط لمنسوبي التعليم من معلمين وطلاب لتكون نمطاً شخصياً وممارسة واقعية في حياتهم تجاه ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وزيادة التركيز على الاختبارات الوطنية والدولية والمشاركة في جوائز التميُّز المحلية والإقليمية والعالمية، ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية لدى أولياء الأمور والطلبة، وتطوير وتنمية معارف ومهارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية، وتجويد نواتج التعلم داعياً الجميع إلى العمل في منظومة واحدة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.