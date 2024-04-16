"مدير تعليم الطائف" يتابع سير العملية التعليمية والانضباط الطلابي بمدارس عدة

زار مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعد بن عبدالله الغامدي؛ اليوم الثلاثاء، مدرسة ابتدائية حفص، ومتوسطة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.
وقدّم الغامدي؛ التهنئة بعيد الفطر المبارك لمنسوبي المدرستَيْن "الطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية" والتقى خلالها المعلمين، منوّهاً بجهود مديري ومديرات المدارس، وما يقومون به من جهودٍ مميزة في الميدان التربوي.
وأكّد أهمية ترسيخ قيمة الانضباط لمنسوبي التعليم من معلمين وطلاب لتكون نمطاً شخصياً وممارسة واقعية في حياتهم تجاه ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وزيادة التركيز على الاختبارات الوطنية والدولية والمشاركة في جوائز التميُّز المحلية والإقليمية والعالمية، ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية لدى أولياء الأمور والطلبة، وتطوير وتنمية معارف ومهارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية، وتجويد نواتج التعلم داعياً الجميع إلى العمل في منظومة واحدة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.
وشاهد الدكتور الغامدي؛ الخطة التشغيلية والسجلات الإدارية، وناقش آلية التعامل مع تطبيق مرافق، جائلاً على الفصول، منوّهاً بجهود المديرين وفريق العمل، وما يبذلونه من عملٍ مميزٍ ومثمر.