منتجون سعوديون يقدمون أغلى صقر حر في المنطقة

وبيَّن أن المركز واجه العديد من التحديات في موسم التزاوج الأخير، الذي عادة ما يبدأ في منتصف فصل الصيف؛ ومنها شدة الحر والرطوبة، وغالبًا ما يفقد المنتجون الكثير من فروخهم تحت هذه الظروف، إلا أن المركز تمكَّن من التغلُّب على هذه التحديات، وخرج من الموسم بكامل الإنتاج، مرجعًا الأسباب إلى الاهتمام والدعم والعناية الكبيرة لتوفير بيئة صحية للتزاوج.