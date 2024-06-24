اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الإثنين الثامن عشر من ذي الحجة لعام 1445هـ عن اكتمال مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة, والبالغ عددهم (3322) حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم, عقب مغادرة (1000) حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي , وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة -أيدها الله- من خدمات أسهمت في أدائهم النسك في جو يسوده الأمن والأمان بيسر وطمأنينة, وذلك بمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنهت الوزارة إجراءات مغادرة الضيوف إلى أوطانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جهتهم رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دول العالم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي مكنتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة, سائلين المولى عزوجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأعمال الإنسانية, وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
كما قدم الضيوف شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي استطاع في إخراج البرنامج للحج بصورة متميزة, وتقديمه كل سبل الراحة للمستضافين حتى يتفرغوا للعبادة، وهذا ما تحقق ولله الحمد.