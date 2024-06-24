اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الإثنين الثامن عشر من ذي الحجة لعام 1445هـ عن اكتمال مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة, والبالغ عددهم (3322) حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم, عقب مغادرة (1000) حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي , وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة -أيدها الله- من خدمات أسهمت في أدائهم النسك في جو يسوده الأمن والأمان بيسر وطمأنينة, وذلك بمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.