مركز الملك سلمان للإغاثة يوسّع جهوده الطبية والإنسانية في اليمن وغزة خلال نوفمبر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الميدانية في تقديم الدعم الطبي والإغاثي في عدد من المناطق المتأثرة إنسانيًا، من بينها اليمن وقطاع غزة، وذلك ضمن التزام المملكة الثابت بدعم المحتاجين وتعزيز العمل الإنساني في المحيطين الإقليمي والدولي.
ففي محافظة عدن، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خدماته المتنوعة لـ(430) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر 2025، من أبناء الشعب اليمني الشقيق ممن فقدوا أطرافهم، وذلك بدعم مباشر من المركز. وشملت الخدمات المقدمة أكثر من (1.369) خدمة توزعت بين تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والتأهيل، حيث شكل الذكور 58% من المستفيدين، والإناث 42%، في حين بلغت نسبة النازحين 59% والمقيمين 41%.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية رازح بمحافظة صعدة تقديم خدماتها العلاجية، حيث استفاد منها (219) شخصًا خلال الفترة من 19 حتى 25 نوفمبر 2025. وتنوّعت الحالات بين الأمراض الوبائية والطوارئ والباطنية والصحة الإنجابية، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف، والتمريض، والتضميد، وتوزيع الأدوية لـ196 مريضًا.
وفي قطاع غزة، عبَرت دفعة جديدة من المساعدات السعودية الإنسانية منفذ رفح متجهة إلى القطاع عبر كرم أبو سالم، وتضمنت كميات كبيرة من الخيام ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعلن المركز عن تسيير جسر جوي وبحري، وصل عبره حتى الآن (74) طائرة و(8) سفن محملة بأكثر من (7.677) طنًّا من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، إضافة إلى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما وقع المركز اتفاقيات بقيمة تجاوزت (90 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع، إضافة إلى عمليات إسقاط جوي بالتعاون مع الأردن لضمان وصول الإمدادات رغم إغلاق المعابر.
وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، بدورها الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب الشقيقة المتضررة، ودعم الأمن الصحي والغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا.