مركز الملك سلمان للإغاثة يوسّع جهوده الطبية والإنسانية في اليمن وغزة خلال نوفمبر

ففي محافظة عدن، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خدماته المتنوعة لـ(430) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر 2025، من أبناء الشعب اليمني الشقيق ممن فقدوا أطرافهم، وذلك بدعم مباشر من المركز. وشملت الخدمات المقدمة أكثر من (1.369) خدمة توزعت بين تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والتأهيل، حيث شكل الذكور 58% من المستفيدين، والإناث 42%، في حين بلغت نسبة النازحين 59% والمقيمين 41%.