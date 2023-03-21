أكثر من 13 ألف زائر من 37 جمعية من أنحاء المملكة استمتعوا بفعاليات "تقويم الرياض"

ومن بين الجمعيات المشاركة في مبادرات الزيارة، جمعيات أطفالنا، وأسر التوحد، وإشراق، وتواصل، وبنيان، وإنسان، وزهرة، وجمعية جسر الأعمال التطوعية، وساعد، وشراكة، ومساعي الخيرية، وسند، وقلبي، إضافة إلى جمعيات فأل، وسعي وغيرها.