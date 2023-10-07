"هيئة الطرق" تستقبل أكثر من 9 آلاف مكالمة عبر مركز "938"

وعالجت الهيئة أكثر من 1600 ملاحظة، وقد وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 89%، وبمستوى خدمة وصل لـ99%، داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات عن الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.