فيلم "فيلا 54" أبطاله سعوديون.. والسفير "نُقلي" يزور كواليسه ويُشيد بالفريق

الفيلم من كتابة السفير السابق محمد أمين كردي، والفنانة أمل الحجار، والفنان عبدالله نجار، وإنتاج شركة الفن السابع، ومن بطولة عدد من النجوم؛ أبرزهم: عبدالرحمن اليماني، أضوى فهد، خالد يسلم، عماد العجيب، عبدالله النجار، منيرة السليماني، أسيل موريا، صلاح الزبيدي، والعديد من الفنانين، وإخراج الفنان المصري وسام المدني، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تهز المجتمع، وهنا تبدأ المغامرة في اكتشاف الفاعل مع أحداث مشوقة.