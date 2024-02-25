فيلم "فيلا 54" أبطاله سعوديون.. والسفير "نُقلي" يزور كواليسه ويُشيد بالفريق

فاجأ أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أبطال وصُناع فيلم "فيلا 54" الذي يتم تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، بزيارة لكواليس العمل، حيث كان في استقباله مخرج العمل وسام المدني.
وأشاد السفير "نقلي" بالنهضة الفنية الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤيتها التنموية الطموحة 2030م التي يقودها عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما أشاد السفير "نقلي" بمستوى التعاون الفني بين البلدين الشقيقين من خلال تصوير عدد من مشاهد هذا الفيلم في جمهورية مصر العربية، معبرًا في ختام الزيارة عن أمنياته للفريق بالتوفيق والسداد في خدمة المشروع الفني السعودي بما يليق بالنهضة الفنية والثقافية في المملكة.
وكشف لـ "سبق" أحد أبطال هذا الفيلم، الفنان السعودي "عماد العجيب" القادم من "الطائف، عن قرب انتهاء تصوير عمله القادم "فيلا 54" والذي يقوم فيه بدور قسورة "الأسد"، وقال: "قسورة هو فنان طموح وأحد نجوم الراب في أحداث الفيلم"، مشيرًا إلى أنه خاض تجربته الأولى في الغناء والكتابة بتوجيه من الشركة المنتجة، وسيتم طرح الأغنية بعنوان "قسورة أشد من عنترة" ضمن الفيلم.
الفيلم من كتابة السفير السابق محمد أمين كردي، والفنانة أمل الحجار، والفنان عبدالله نجار، وإنتاج شركة الفن السابع، ومن بطولة عدد من النجوم؛ أبرزهم: عبدالرحمن اليماني، أضوى فهد، خالد يسلم، عماد العجيب، عبدالله النجار، منيرة السليماني، أسيل موريا، صلاح الزبيدي، والعديد من الفنانين، وإخراج الفنان المصري وسام المدني، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تهز المجتمع، وهنا تبدأ المغامرة في اكتشاف الفاعل مع أحداث مشوقة.