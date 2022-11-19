من الرصد للعصف الذهني.. شاهد الكواليس الإعلامية لنقل "رالي حائل" للعالم

ساهم المركز الإعلامي لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نقل الحدث الرياضي على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من قبل بدء الحدث الرياضي وحتى نهايته واستمر لنقل وتغطية الفعاليات المصاحبة للرالي التي تنتهي اليوم 19 نوفمبر؛ حيث يضم المركز الإعلامي للرالي عددًا من الإعلاميين بالمنطقة الذين يتمتعون بباع طويل في التعامل مع رالي حائل منذ 18 عاماً.