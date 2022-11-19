من الرصد للعصف الذهني.. شاهد الكواليس الإعلامية لنقل "رالي حائل" للعالم

ساهم المركز الإعلامي لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نقل الحدث الرياضي على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من قبل بدء الحدث الرياضي وحتى نهايته واستمر لنقل وتغطية الفعاليات المصاحبة للرالي التي تنتهي اليوم 19 نوفمبر؛ حيث يضم المركز الإعلامي للرالي عددًا من الإعلاميين بالمنطقة الذين يتمتعون بباع طويل في التعامل مع رالي حائل منذ 18 عاماً.
ويترأس المركز هذا العام الإعلامي أنور محمد المحيسن، والذي خلق بين أعضاء المركز روح فريق العمل الواحد، بتقسيم العمل بين الأعضاء من خلال مواقع التغطية المختلفة في الميدان أو بالمركز الإعلامي في المغواة أو فندق ميلينيوم حائل، حيث مقر إقامة المتسابقين وضيوف الرالي.
ونجح المركز في إنتاج المواد الإعلامية ونشرها وتوثيقها، إذ اعتمد على أن يقوم المركز بجمع المواد الإعلامية الخام، ومن ثم العمل عليها في المطبخ الإعلامي تحريرًا ومونتاجاً وتصميما، ليتم توزيعها مع فريق آخر لجميع ممثلي وسائل الإعلام.
ورسم المركز قصة النجاح التي اتفقت مع رؤية ورسالة الرالي، ومن ثم نقله بالشكل الذي طمح إليه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي2022.
وتابع "المحيسن" الحدث الرياضي والخبر بداية من صالة الرصد والتحليل، وغرف العصف الذهني والكتابة، ومكاتب التحرير بالمركز، إلى المؤتمرات الصحفية للرالي عبر القنوات الإعلامية المختلفة.
يشار إلى أن المركز الإعلامي لرالي حائل قام بإيجاد نظام رقمي لتوثيق كافة الأخبار المنشورة، وكذلك مراحل الإنتاج للمقاطع المرئية أو المسموعة وتصنيفها في مكتبة رقمية، يسهل البحث فيها لجميع الزملاء من كافة الوسائل الإعلامية.
وشهد رالي حائل ٢٠٢٢ تغطية إعلامية تميزت بعد تنسيق المركز الإعلامي للزملاء الإعلاميين بإجراء لقاءات مع مسؤولي متسابقي الرالي.