في طريق عودتهن من الجامعة عصر أمس.. إصابة 10 طالبات عقب انقلاب "ميكروباص" بالمخواة

في التفاصيل وأثناء عودة طالبات جامعة الباحة و التدريب التقني من محافظة العقيق إلى منازلهن في المخواة بعد عصر أمس الإثنين وقع حادث مروري اصطدام وانقلاب للمركبة الخاصة التي تقلهن -ميكروباص؛ ما تسبّب في اصابة 10 طالبات نُقلوا على أثرها للمستشفى.