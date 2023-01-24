في طريق عودتهن من الجامعة عصر أمس.. إصابة 10 طالبات عقب انقلاب "ميكروباص" بالمخواة

أُصيبت 10 طالبات بإصابات متفرقة نتيجة حادث اصطدام وانقلاب الحافلة التي تقلّهن عصر أمس الإثنين بمحافظة المخواة.
في التفاصيل وأثناء عودة طالبات جامعة الباحة و التدريب التقني من محافظة العقيق إلى منازلهن في المخواة بعد عصر أمس الإثنين وقع حادث مروري اصطدام وانقلاب للمركبة الخاصة التي تقلهن -ميكروباص؛ ما تسبّب في اصابة 10 طالبات نُقلوا على أثرها للمستشفى.
وبيّنت مصادر "سبق" أن أغلب الحالات غادرت المستشفى ولم يتبقَ إلا عددٌ لا يتجاوز 3 حالات في المستشفى.
الجدير ذكره، أن طالبات المحافظات التهامية بمنطقة الباحة يقطعن يومياً قرابة 180 كيلو متراً ذهاباً وعودة، في رحلة سفر يومية للوصول إلى مقر جامعة الباحة بمحافظة العقيق، وذلك بعد قرار مجلس شؤون الجامعات تحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية.