النيابة العامة توضح في "دراية 2" آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية والاحتيال المالي وتؤكد: التطوير مستمر لحماية المجتمع

وعن المادة السادسة من نفس النظام، شرح "البريدي" فقراتها التي احتوت على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. كما شرح الفقرة التي تختص بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.