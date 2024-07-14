34 فرصة استثمارية بمختلف المجالات في مدينة بريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات- 34 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في مدينة بريدة؛ وذلك خلال الربع الثالث لعام 2024م، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" في مختلف المجالات التجارية، والصحية، والسياحية والاجتماعية، والخدمات العامة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وتسهم الفرص الاستثمارية في الحركة التنموية، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار بالمنطقة؛ داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص): https://furas.momra.gov.sa.