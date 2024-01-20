الملحقية الثقافية في "دبلن" تقيم اللقاء الدوري الثاني للمبتعثين وجمعية الأطباء السعوديين المتدربين

وأكد القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد خلال اللقاء حرص الملحقية على عقد هذه اللقاءات بشكل دوري مع الطلبة لتلمس احتياجتهم والوقوف على أي تحديات أو صعوبات والحلول المناسبه لها، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - لكل ما من شأنه رفعة الوطن وشعب المملكة، كما تقدم الفهيد بالشكر الجزيل لوزير التعليم والمشرف على الملحقيات والابتعاث على اهتمامهما وحرصهما لمتابعة جميع القضايا التي تخص الطلبة المبتعثين. وشارك نيابة عن السفير في هذا اللقاء نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي الذي ألقى كلمة بعنوان "المواطن السفير"، أكد فيها أهمية الدور الذي يقوم الطلبة السعوديون الدارسون خارج المملكة، وأنهم هم السفراء الفاعلون الذين يرسمون أجمل الصور عن وطنهم، بأخلاقهم وأدبهم والتزامهم بأنظمة وتعليمات الدولة المضيفة، واحترامهم لعادات وتقاليد الشعوب، ونشر الثقافة السعودية الأصيلة القائمة على الحب والاحترام.