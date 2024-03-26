تمكين الأرامل.. برنامج نوعي قدمته جمعية كهاتين للمستفيدات

وتأتي أهداف هذا البرنامج ضمن مسار الخدمات التنموية في "كهاتين". ومن أهم أهداف هذا البرنامج: التواصل الفعال بين الأرامل ودعم مشاركتهن بالمجتمع، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والعاطفي لهن، الذي يعزز من ثقتهن بأنفسهن، ويُشعرهن بإيجابية، ويُنمِّي مهاراتهن في المجالات المختلفة، ويساعدهن في تجاوز التحديات وتحقيق النجاح.