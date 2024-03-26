تمكين الأرامل.. برنامج نوعي قدمته جمعية كهاتين للمستفيدات
قدَّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" برنامج "تمكين الأرامل"، الذي يساهم في تطوير وتعزيز ممارسة دور الأمهات، وتعريفهن بأساليب التربية الصحيحة؛ ليساعدهن على حل المشكلات الحياتية التي قد تواجه الأسرة.
ويُعتبر برنامج تمكين الأرامل من البرامج التي عنيت بتطوير الأرامل، وتوسيع دائرة الثقافة والمعرفة لديهن. وقد حرصت جمعية كهاتين على توفير البيئة الصالحة للأيتام من خلال تمكين الأمهات، وتعريفهن بأساليب التربية الصحيحة، وتشجيعهن على ممارسة دورهن بعد وفاة الزوج والمعيل.
وقد تم تقديم دورات وورش عمل عدة في مجالات مختلفة؛ وهو ما ساعدهن على تعزيز خبراتهن، والقدرة على حل المشكلات الحياتية التي تواجه الأسرة.
وتأتي أهداف هذا البرنامج ضمن مسار الخدمات التنموية في "كهاتين". ومن أهم أهداف هذا البرنامج: التواصل الفعال بين الأرامل ودعم مشاركتهن بالمجتمع، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والعاطفي لهن، الذي يعزز من ثقتهن بأنفسهن، ويُشعرهن بإيجابية، ويُنمِّي مهاراتهن في المجالات المختلفة، ويساعدهن في تجاوز التحديات وتحقيق النجاح.
وتضمَّن البرنامج الاهتمام بالصحة النفسية، والمهارات التربوية، وتنمية الذات، وإدارة المال.. ومهارات حياتية أخرى.
وامتد البرنامج أكثر من 90 يومًا، واحتوى على برامج تدريبية، وورش تفاعلية، وجلسات إرشادية، ومنشورات تعريفية.
الجدير بالذكر أن الجمعية تتجه إلى زيادة الفرصة لعدد أكبر من المقاعد تحقيقًا لرغبة بعض الأرامل في التسجيل بهذه البرامج التنموية التي تساهم في زيادة الوعي لدى الأسر في التعامل مع الأبناء، وممارسة أنشطتهن بدون أي تحديات قد تواجهن.