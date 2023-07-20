رئاسة المسجد النبوي تُكَثّف إمكاناتها البشرية لاستقبال الزائرات

وأفادت الأستاذة تهاني العمري الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية، بأن الإدارة قدّمت محتوىً تعريفيًّا باستخدام تقنية الترميز الرقمي (الباركود) والمتضمن مادة إثرائية عن فضائل الحج، إلى جانب خمس وصايا تُعين الزائرة في أمور دينها والثبات على الطاعة، بالإضافة إلى إهدائهم عبوات ماء زمزم وهدايا عينية لرسم البسمة على محياهم، وإرساء قيم الإسلام الإنسانية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية نشر العلم الشرعي القويم على هدى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام لإيصال الهداية للعالمين.