رئاسة المسجد النبوي تُكَثّف إمكاناتها البشرية لاستقبال الزائرات
انطلاقًا من حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتحقيق رسالتها في حُسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين؛ عمدت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، لتهيئة كل إمكاناتها ومواردها البشرية لاستقبال زائرات المسجد النبوي اللاتي توافدن من كافة أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وتعدد ثقافاتهم وتفاوت مستوياتهم؛ حيث نفّذت إدارة التوجيه والإرشاد بالأقسام النسائية برنامج (مشاركة الزائرات بمناسبة أداء مناسك الحج) ضمن مبادرة "بسمة حاج".
وأفادت الأستاذة تهاني العمري الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية، بأن الإدارة قدّمت محتوىً تعريفيًّا باستخدام تقنية الترميز الرقمي (الباركود) والمتضمن مادة إثرائية عن فضائل الحج، إلى جانب خمس وصايا تُعين الزائرة في أمور دينها والثبات على الطاعة، بالإضافة إلى إهدائهم عبوات ماء زمزم وهدايا عينية لرسم البسمة على محياهم، وإرساء قيم الإسلام الإنسانية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية نشر العلم الشرعي القويم على هدى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام لإيصال الهداية للعالمين.
الجدير بالذكر أن عدد المستفيدات غير الناطقات باللغة العربية منذ بدء البرنامج مع الموسم الثاني لحج هذا العام؛ بلغ أكثر من ألف مستفيدة.