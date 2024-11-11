رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.