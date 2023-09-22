خطبة الجمعة تتوحّد في جميع مناطق المملكة تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني ٩٣

كما استعرض خطباء الجوامع بعضاً من المواقف المشرّفة لقادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مروراً بأبنائه الملوك من بعده، وصولا إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمتهم لشعب المملكة وللإسلام والمسلمين، وكذلك ما قامت ومازالت تقوم به من أعمال خيرية عظيمة في مجال الإغاثة ومساعدة المنكوبين والمحتاجين في جميع دول العالم والتي تعكس رسالة الإسلام الخالدة.