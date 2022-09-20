خلال شهر.. "الأطراف الصناعية" يُقدّم خدماته لـ342 مستفيدًا في حضرموت

وقُدِّم خلال المشروع 1.796 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 67%، ونسبة الإناث 33%، بينما شكلت نسبة النازحين 24%، والمقيمين 76% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ49 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 293 مريضًا.