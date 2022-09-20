خلال شهر.. "الأطراف الصناعية" يُقدّم خدماته لـ342 مستفيدًا في حضرموت

قدّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ342 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أغسطس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدِّم خلال المشروع 1.796 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 67%، ونسبة الإناث 33%، بينما شكلت نسبة النازحين 24%، والمقيمين 76% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ49 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُدِّمت خدمات العلاج الطبيعي وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 293 مريضًا.
على جانب آخر نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 67 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز؛ لرفع إمكانيات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.