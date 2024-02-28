33 ْو3 ْمئوية.. مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة و3 مدن تتشارك بالأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت عرعر وسكاكا وطريف أقل حرارة بـ3 درجات فقط، ولاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية ، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، حائل، القصيم، تبوك؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 32 ْمئوية، وجدة وجازان والخرج ووادي الدواسر والقنفذة 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت عرعر وسكاكا وطريف في أدنى القائمة بـ 3 ْمئوية، تليها حائل ورفحاء والقريات 4 درجات، وتبوك والسودة 7 ْمئوية.
وسجّلت أبها وجازان والقنفذة والصمان أعلى نسبة رطوبة 90%.