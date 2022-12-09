الجزائر: قمة الرياض العربية الصينية فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين

أكد الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد أيمن بن عبدالرحمن، أن القمة العربية الصينية تهدف إلى مواصلة تعميق التعاون بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمته في "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" التي عُقدت اليوم في العاصمة الرياض.
وأشار الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين، التي تسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب، بعيدًا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تمثّل القضية المركزية في العالم العربي بما يستوجب تكثيف جهود الجانبين لإيجاد حل عادل وشامل، لافتًا الانتباه إلى أن الصين قدمت دعمًا كبيرًا للدول العربية في مواجهة أزمة وباء "كورونا".