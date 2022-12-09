الجزائر: قمة الرياض العربية الصينية فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين

وأشار الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين، التي تسهم في بروز عالم متعدد الأقطاب، بعيدًا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.