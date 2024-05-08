مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 3 مشاريع طبية تطوعية في عدن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل، والمشروع الطبي التطوعي للعيادات التخصصية، والمشروع التطوعي التدريبي لتأهيل العاملين في تخصصات الإصابات الرياضية، خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 5 مايو 2024م، بمشاركة 43 متطوعاً بمختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.