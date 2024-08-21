جائزة "جستن" للتميز تكرّم المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج

وقال في كلمته: هذا التكريم ليس تكريمًا لشخصي فحسب بل تكريم لكل من يعمل في حقل التربية والتعليم. وأضاف: إنني أعتز بشراكتي معكم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى الجمعية إليها، وتعمل من أجلها وأجد في قيم الجمعية انعكاسًا لقيم إنسانية سامية نتشاركها جميعًا.