جائزة "جستن" للتميز تكرّم المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج

منحت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" جائزتها للتميز في دورتها الثالثة في فرع الرواد، فئة التربية وعلم النفس للمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛ نظير ما قدمه من دعم ومشاركة في العديد من البحوث والأوراق العلمية واللجان المتخصصة في مجالات التربية والتعليم.
وتهدف الجائزة إلى الإسهام في تكريم المبدعين والمتميزين في المجالات التربوية والنفسية وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي لتحقيق أفضل استثمار في العقول البشرية ودعمها وتقديمها كنماذج تستحق التكريم.
وفي الحفل الذي أقامته الجمعية بجامعة الملك سعود بهذه المناسبة، عبّر "العاصمي" عن بالغ امتنانه وجزيل شكره وتقديره لهذا التكريم لفوزه بجائزة جستن للتميز في دورتها الثالثة.
وقال في كلمته: هذا التكريم ليس تكريمًا لشخصي فحسب بل تكريم لكل من يعمل في حقل التربية والتعليم. وأضاف: إنني أعتز بشراكتي معكم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى الجمعية إليها، وتعمل من أجلها وأجد في قيم الجمعية انعكاسًا لقيم إنسانية سامية نتشاركها جميعًا.
وعبّر عن الشكر والتقدير وعظيم العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به التعليم في المملكة بشقيه العام والجامعي من اهتمام.