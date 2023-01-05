انتخاب المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

انتخب المجلس العربي للسكان والتنمية، المملكةَ ممثلةً في وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة عامين.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي أقيمت في مدينة الرياض ديسمبر الماضي، الذي رأس وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أعمال الدورة العادية الرابعة له، وبمشاركة وزراء من 21 دولة عربية.
ويهدف المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية إلى الموافقة على مشروع جدول أعمال المجلس وتقديم ودراسة المقترحات والتوصيات بشأن الموضوعات المعروضة به، ومتابعة تنفيذها، ويتكوّن أعضاء المكتب التنفيذي من سبع دول عربية.
يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية يهدف إلى مَأْسَسَة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية، ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.