انتخاب المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية يهدف إلى مَأْسَسَة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية، ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.