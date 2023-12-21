"فومكس".. يجمع الشركات الرائدة لاستشراف مستقبل الإعلام فبراير المقبل

ويستضيف "فومكس" أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لتقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام، وتطرح تجارب الشركات مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشاركة أحدث الاتجاهات في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج.