تدخل جراحي ناجح بمستشفى الرس ينقذ مريضاً من تجلط بالمخيخ واستسقاء بالدماغ

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الرس العام بالقصيم في إيقاف استسقاء بالدماغ لمريض تعرَّض لجلطة بالمخيخ، في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء مستشفى الرس استقبلوا مريضاً عن طريق الطوارئ يشكو آلاماً شديدة في الرأس وتشير العلامات الحيوية الأولية إلى أنه تعرَّض لجلطة دماغية حادة قد تودي بحياته في حال التأخير، وعلى الفور تم القيام بالكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبيّن تعرُّضه لجلطة بالمخيخ مع استسقاء بالدماغ، وتقرر على الفور إخضاعه لعملية جراحية عاجلة بالمخ لإنقاذ حياته من خلال تصريف السوائل الزائدة بالمخ وتوسيع عظام الحفرة الخلفية.
وأكّد الفريق أنه تم نقله للعناية المركزة لتتم متابعته طبياً بعد استقرار الحالة ليغادر بعدها المستشفى وهو بكامل وعيه ولا توجد عليه أي أعراض عصبية أو مضاعفات جانبية.