تدخل جراحي ناجح بمستشفى الرس ينقذ مريضاً من تجلط بالمخيخ واستسقاء بالدماغ

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء مستشفى الرس استقبلوا مريضاً عن طريق الطوارئ يشكو آلاماً شديدة في الرأس وتشير العلامات الحيوية الأولية إلى أنه تعرَّض لجلطة دماغية حادة قد تودي بحياته في حال التأخير، وعلى الفور تم القيام بالكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتبيّن تعرُّضه لجلطة بالمخيخ مع استسقاء بالدماغ، وتقرر على الفور إخضاعه لعملية جراحية عاجلة بالمخ لإنقاذ حياته من خلال تصريف السوائل الزائدة بالمخ وتوسيع عظام الحفرة الخلفية.