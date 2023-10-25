بيع 3 صقور بـ180 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور السعودي

شهدت الليلة الـ14 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بيع 3 صقور بمبلغ 180 ألف ريال، وسط حضور وإقبال كبيرَين من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة.
وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين قرناس، طرح جازان، للطواريح إبراهيم وعلي صيرم وإبراهيم حناني، وتم بيعه بمبلغ 38 ألف ريال. بعدها عرض الصقر الثاني شاهين قرناس، طرح المجيرمة، للطواريح مشاري وتركي وحسن الثعلبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 35 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بـ80 ألف ريال.
واختُتمت الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح منيفة الشرقية، للطاروحين فيصل وفايز العازمي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وتم بيعه بـ 62 ألف ريال.
ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في السعودية والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور، وتنظيم آلية البيع والشراء.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة. وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.