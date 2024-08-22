مذكرة تعاون بين جمعيتَي البر ورحماء لتمكين الأيتام وأسرهم وتعظيم أدوارهم في المنظومة التنموية

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي: "إن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لعدد كبير من الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها الجمعية مع مختلف القطاعات في ظلّ حرصها على مدّ جسور التعاون معها، بما يساهم في دعم وتمكين برامجها وتحقيق الاستدامة فيها، وبما يعكس الحرص على ازدهار القطاع غير الربحي الذي يعتبر أحد روافد التنمية المستدامة"، مؤكدًا "حرص الجمعية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تعكس رؤيتها في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المستدام من خلال حزمة من البرامج النوعية التي تثري العمل الاجتماعي التنموي وتساهم في تحقيق جودة الحياة للفئات المستفيدة من خدماتها وفق رؤية المملكة 2030".