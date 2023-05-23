للحصول على شهادة صحية.. "الغذاء والدواء" تعلن عن إصدار شهادات اعتماد المنشآت الوطنية للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي

واشترطت "الغذاءُ والدواء" أن تكون المنشأة مرخّصة وخاضعة لرقابتها، وأن يكون مصدر الحليب وبيض المائدة والرخويات الخام المستخدمة في الإنتاج، من دول الاتحاد الأوروبي أو من المنشآت المعتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي، والتقدم للهيئة لتسجيل المنشأة؛ من خلال طلب تسجيل منشأة لدى المفوضية الأوروبية على البريد الإلكتروني: ffis@sfda.gov.sa ، متضمّنًا نسخةً من ترخيص الهيئة للمنشأة، مع كتابة اسم المنتجات المركبة ومصدر الحليب وبيض المائدة والرخويات الخام، والحصول على شهادة صلاحية تصدير وشهادة صحية.