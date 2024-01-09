إحالة المخالفين.. "الغذاء والدواء": ضبط 600 عبوة مبيد منتهية الصلاحية في القصيم

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.