اجتماع خليجي أمريكي لتعزيز التعاون السياسي والعسكري

وشارك في الاجتماع، كل من الأمين المساعد للشؤون العسكرية الفريق الركن أحمد علي حميد آل علي، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، بمقر الأمانة العامة في الرياض.