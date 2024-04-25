مؤشرات مطرية غزيرة الأسبوع القادم.. "العصيمي": تعمق ممتاز للمنخفضات العلوية

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالله العصيمي: إن الخرائط الجوية الأسبوع القادم، تشير إلى ضعف شديد في التيار النفاث، وصعود المرتفعات العلوية الدافئة حتى جنوب غرب روسيا.