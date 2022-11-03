"الإثراء" برنامج تعليمي يمنح أكاديمية التميز المالي والمحاسبي جائزة أفضل مشروع مجتمعي لعام 2022

ظَفِرَت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي، بجائزة أفضل مشروع مجتمعي لعام 2022، الممنوحة من معهد إدارة المشاريع PMI، بفضل جهودها في تنمية مهارات الشباب والفتيات لإعداد جيل قادر على قيادة التحول المالي في المملكة العربية السعودية.
وواصلت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي من خلال برنامج "الإثراء"، تقديم الدعم للشباب السعودي لتنمية مهاراتهم في العمل بالقطاع المالي، عن طريق واحد من أشهر برامجها التعليمية، الذي تم إعداده بمعاونة أحد أعرق كليات إدارة الأعمال جامعة IE الإسبانية، تحت إشراف كوكبة من الخبراء والمختصين في عالم الإدارة والمال والأعمال.
واعتمدت "أكاديمية التميز المالي والمحاسبي"، في إعداد برنامجها "الإثراء"، على المزج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي؛ إذ يقوم بإلحاق المتدرب بكبرى المؤسسات المالية بالتزامن مع الجانب النظري، الذي يتم تدريسه على أيدي كبار الأساتذة الماليين؛ وذلك للتأقلم على بيئة العمل بالقطاع المالي والتقرب أكثر منها.
ويكون المتدرب قادرًا على الإلمام بالمفاهيم المالية، ومؤثرًا في المؤسسات التي سيلتحق بالعمل بها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسته المستفيضة لقوانين المنظمة للعمل المالي بالمملكة العربية السعودية، حتى يكون على أعلى جاهزية لدفع المملكة نحو التحول المالي بما يتماشى مع رؤيتها 2030.
ويتضمن برنامج "الإثراء" للخريجين، بجانب إثقال خبرتهم العلمية في القطاع المالي، إضافة مواد علمية لتطوير المهارات الشخصية ودعمها بالتوجيه والإرشاد الوظيفي؛ مما يزيد من قدرته على اتخاذ القرار وقيادة مجموعات العمل، بعدما أثبتت الدراسات حاجة المؤسسات المالية لمثل تلك المهارات التي لا تقل أهمية عن الجانب العلمي.
وسيحصل خريجو برنامج الإثراء من أكاديمية التميز المالي والمحاسبي، بعد اجتياز البرنامج خلال 6 أشهر، على درجة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة IE الإسبانية، والتي تُمَكنهم بعدها من العمل في كبرى المؤسسات المالية، بعد إتقانه كل المهارات المطلوبة.