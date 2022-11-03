"الإثراء" برنامج تعليمي يمنح أكاديمية التميز المالي والمحاسبي جائزة أفضل مشروع مجتمعي لعام 2022

ويكون المتدرب قادرًا على الإلمام بالمفاهيم المالية، ومؤثرًا في المؤسسات التي سيلتحق بالعمل بها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسته المستفيضة لقوانين المنظمة للعمل المالي بالمملكة العربية السعودية، حتى يكون على أعلى جاهزية لدفع المملكة نحو التحول المالي بما يتماشى مع رؤيتها 2030.