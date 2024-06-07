اقتنوا وعرضوا 179 كائنًا فطريًّا.. "الأمن البيئي" يضبط 3 مقيمين ومواطنًا بالرياض

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى "10" سنوات، أو غرامة تصل إلى "30" مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.