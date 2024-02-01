بالفيديو.. "العبيدي" يكشف لـ"سبق" مجالَ "الخداع البصري" ودراسته بأمريكا

ولفت إلى أن "الخدع البصرية" هو مجال مربح، وله دخل كبير؛ كالغناء والتمثيل، ولكن تواجده في الأماكن ليس بالشكل الكبير؛ لكونه فنًّا جديدًا وحديثًا في الساحة العربية والمحلية، وله مسارحه ومواقعه الخاصة به، مفيدًا بأن له مستقبلًا كبيرًا مع دعم الهيئة العامة للترفيه في ظلّ رؤية المملكة 2030.