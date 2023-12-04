وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع "مجلس شؤون الأسرة"
ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، الاجتماع العشرين لمجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة، في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، وكل أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في الإستراتيجية الوطنية للأسرة.
واستعرض بعض التقارير المتعلقة بالمبادرات الموجهة للأسرة ومؤشرات أدائها، وتقرير منتدى الأسرة السعودية 2023، وخطة مشروعات المجلس للعام 2024، وجملة من الموضوعات ذات العلاقة.
وأكد المهندس "الراجحي" خلال الاجتماع، أهمية تكامل الجهود بين المجلس والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وعلى أهمية تضافرها لإعداد المبادرات والمشروعات التي تمكَن جميع أفراد الأسرة.
وأشاد بدور المجلس في رصد أهم التحديات والقضايا التي تؤثر على كبار السن والمرأة والطفل.
كما أشاد بدورهم الأساسي في الإسهام في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الذي يسهم في رفع جودة حياة الأسرة، ويخلق مجتمع حيوية يساهم في التنمية المستدامة.