وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع "مجلس شؤون الأسرة"

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، الاجتماع العشرين لمجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة، في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، وكل أعضاء المجلس.